برنامج تدريبي مكثف للجداف قنبور والدراج علاء حمودة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 25 يناير 2020, 06:38 مساء
لاعب التجديف حسين قنبور (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق في تصريح خاص ينتظر أن تنشره جريدة «الوسط» الخميس المقبل أن اللجنة الأولمبية وضعت برنامج مكثفا للاعب التجديف حسين قنبور توزعت على سبعة أشهر وعلى أربع مراحل بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الليبية واتحاد اللعبة.

كما أكد أن اللاعب في المرحلة الأولى بتونس من خلال التدريب مع لاعب تجديف المنتخب التونسي تحت إشراف الاتحاد الدولي ومتابعة المدرب التونسي أنيس اجويني على أن تشمل المرحلة الثانية تدريبا في إيطاليا قبل بطولة العالم.

أما المرحلة الثالثة ستكون في ألمانيا كذلك قبل بطولة العالم الثانية فيما ستكون المرحلة الرابعة بطوكيو لمدة شهر قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بالمجرى الرسمي للسباقات بأولمبياد طوكيو.

وأضاف الزروق في حواره له ينتظر أن تنشره جريدة «الوسط» الخميس المقبل أن الدراج الدولي علاء حمودة القزيري بعد أن ينهي معسكره في تونس سيتجه إلى جنوب أفريقيا للالتحاق بالمركز الدولي للدراجات بأفريقيا التابع للاتحاد الدولي ويتواصل المعسكر التدريبي المتقدم للقزيري بجنوب أفريقيا لمدة 50 يوما.

لاعب الدراجات علاء حمودة (أرشيفية : الإنترنت)
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