حداقة في دورة المبارزة بالجزائر لمدة عام

لاعب المبارزة الدولي أيمن حداقة (أرشيفية : الإنترنت)

توجه أمس الجمعة لاعب المبارزة الدولي أيمن حداقة إلى الجزائر للمشاركة في دورة تدريبية لمدربي المبارزة تقام فعالياتها بالجزائر ولمدة عام كامل تبدأ من اليوم السبت.

يشار إلى أن الدورة تقام بالأكاديمية الأفريقية وهي مخصصة للمدربين مستوى أول، وفقا لما جاء عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

وسبق وأكد لـ«بوابة الوسط» رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي حيث قال «الدورة التدريبية تدخل في إطار التعاون الوثيق بين الاتحاد الدولي والأفريقي وفي إطار البرنامج العام للمكتب التنفيدي للاتحاد العام الليبي لبناء وتأهيل كوادر وطنية في مجال التدريب».

وأضاف «تقام الدورة برعاية الاتحاد الدولي للمبارزة على مستوى أول بالأكاديمية الأفريقية للمبارزة ولمدة عام ابتداء من 25 يناير الجاري».

وكانت الوسط قد اجرت لقاء مع رئيس الاتحاد عزالدين القاضي خلال الفترة الماضية وأكد خلاله برنامج الاتحاد للموسم الرياضي 2020 وكشف أن الدورة تأتي ضمن دورات المدربين والحكام وورش عمل وسط مشاركات دولية.