الاتحاد الليبي للقوة البدنية يشكل اتحاداته الفرعية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 25 يناير 2020, 06:35 مساء
الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية (إنترنت)

أعاد الاتحاد الليبي للقوة البدنية تشكيل اتحاداته للمنطقة الغربية والشرقية والوسطى بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

جاء تشكيل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية برئاسة محمد البابور ونائبه محمد المحجوب وحلمي نصرات مقررا وعبدالباسط الرياني أمينا للصندوق وعضوية صالح الصويعي وعصام قرادة وعماد النعاس.

اما الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية برئاسة مصطفى ارويس ونائبه طلال مخلوف وعلا الورشفاني مقررا ومصطفى المعداني أمينا للصندوق وعضوية عبدالمجيد العلوني وطه أبوبكر وبن عيسى العقوري.

واتحاد المنطقة الوسطى برئاسة الصيد علي الصيد ونائبه أحمد القزيري وأحمد حقيق مقررا ومصطفى الدعيكي أمينا للصندوق وعضوية خالد شختور وخالد علي ونوري الشوشان.

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