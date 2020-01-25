منتخب شباب ليبيا يعسكر في تونس.. الأحد

مباراة سابقة لمنتخب ليبيا للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه بعثة المنتخب الوطني الليبي للشباب تحت 20 عاما غدا الأحد إلى تونس للدخول في معسكر خارجي بتونس يستمر لمدة 15 يوما وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا التي تستضيفها السعودية في الفترة من 17 فبراير وحتى الخامس من مارس المقبل بمشاركة 16 منتخبًا، وفقا لما ذكرة المركز الإعلامي عبر الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة على «فيسبوك».

وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة والتي ضمت منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.

وقد اختار الطاقم الفني بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي 29 لاعبا لهذا المعسكر سيتم تصفية 6 لاعبين منهم والإبقاء على 23 لاعبا للدخول بهم في منافسات البطولة.

وستكون أولى مباريات منتخب الشباب في مواجهة السودان يوم 18 فبراير المقبل والمباراة الثانية أمام الإمارات يوم 21 فبراير وأخيرًا أمام جزر القمر يوم 24 فبراير.

بعد معسكر تونس سيدخل المنتخب في معسكر خارجي بالسعودية يستمر لمدة عشرة أيام وفقا لما صرح به الناطق الإعلامي بالاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الكوني لقناة «سلام».