منتخب شباب ليبيا يعسكر في تونس.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 25 يناير 2020, 06:32 مساء
مباراة سابقة لمنتخب ليبيا للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه بعثة المنتخب الوطني الليبي للشباب تحت 20 عاما غدا الأحد إلى تونس للدخول في معسكر خارجي بتونس يستمر لمدة 15 يوما وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا التي تستضيفها السعودية في الفترة من 17 فبراير وحتى الخامس من مارس المقبل بمشاركة 16 منتخبًا، وفقا لما ذكرة المركز الإعلامي عبر الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة على «فيسبوك».

وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة والتي ضمت منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.

وقد اختار الطاقم الفني بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي 29 لاعبا لهذا المعسكر سيتم تصفية 6 لاعبين منهم والإبقاء على 23 لاعبا للدخول بهم في منافسات البطولة.

وستكون أولى مباريات منتخب الشباب في مواجهة السودان يوم 18 فبراير المقبل والمباراة الثانية أمام الإمارات يوم 21 فبراير وأخيرًا أمام جزر القمر يوم 24 فبراير.

بعد معسكر تونس سيدخل المنتخب في معسكر خارجي بالسعودية يستمر لمدة عشرة أيام وفقا لما صرح به الناطق الإعلامي بالاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الكوني لقناة «سلام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى ...
ليبيا
«المركزي» بالبيضاء يرد على تصريحات المشري بشأن الدين العام
ليبيا
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثروة مليارديرات العالم تفوق ما يملكه 60% من الشعوب