الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا

مدير المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق عادل الخمسي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق عادل الخمسي، أنه لابد من وضع برنامج واضح للمنتخب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وكذلك ما تبقى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون «كان 2021».

وأضاف الخمسي في تصريحات تلفزيونية لقناة «الوسط» الجمعة، قائلا: «إن غياب البرنامج الواضح من قبل اتحاد الكرة يسهم في إرباك برنامج المنتخب».

وأكمل: «المساعد الأول للمدرب في المنتخب يفترض أن يكون عنصرًا ليبيًّا وهو معمول به في أغلب دول العالم، ويجب ترك المدرب يختار المساعد من دولته».

واختتم الخمسي قائلًا: «أطالب بتقوية التفاعل إعلاميًّا بين اتحاد الكرة والجمهور الرياضي للإجابة عن كل التساؤلات».