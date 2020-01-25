النجم الساحلي يخسر بالسبعة في مسابقة أواسط بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 يناير 2020, 05:39 مساء
جانب من منافسات الفئات السنية في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنجاح كبير مسابقات كرة القدم تحت إشراف الاتحاد الفرعي ببنغازي، وفي آخر النتائج المسجلة في مختلف الفئات في مسابقة البراعم جرت أمس الجمعة ثلاث مباريات انتهت بفوز براعم «الأهلي بنغازي» على «النجمة» بثمانية أهداف مقابل صفر وتعادل «بنغازي الجديدة» مع «التحدي» بهدف وتعادل أيضًا «الهدف» مع «السد» بهدف لمثله.

وفي مسابقة الآمال فاز «النصر» على «الأهلي بنغازي» بثلاثة أهداف مقابل هدف وآمال «التعاون» على «استارز» بهدفين مقابل هدف واحد و«الأخضر» على «قاريونس» بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتأجلت مباراة «الصداقة» و«السواعد».

وفي مسابقة الأواسط فاز أواسط «السلاوي» على «الاستقلال» بهدفين دون مقابل و«بوعطني» على «الرجمة» بأربعة أهداف مقابل هدفين وأواسط  «المختار» على «الهدف» بثلاثة أهداف دون مقابل وأواسط «الحرية» على «النجم الساحلي» بسبعة أهداف دون رد.

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