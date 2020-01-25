المقصبي يفوز بالقاضية في عربية الملاكمة بالكويت

المقصبي يفوز بالقاضية في عربية الملاكمة بالكويت (فيسبوك)

انطلقت، أمس الجمعة، بالكويت البطولة العربية للملاكمة الأولى للناشئين 16 عامًا بمشاركة قرابة 90 ملاكمًا يمثلون بلدان ليبيا ومصر والجزائر والعراق والأردن والكويت وفلسطين وقطر وتونس.

وفى الأدوار التمهيدية تمكن الملاكم الليبي الصاعد فرج المقصبي وزن75 كلغم من الفوز على منافسه القطري محمد سالم.

وبالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية وفي وزن 52 كلغم فقد ملاكم ليبيا عبد المقتدر سويدان مباراته أمام الملاكم الكويتي رشيد المقاوي.

وفي وزن 54 كلغم فقد ملاكم ليبيا يزن الحويج مباراته أمام الملاكم الفلسطيني جادور رجب.

وغدًا الأحد يخوض البطل المقصبي مباراته الثانية في الدور نصف النهائي للبطولة.

المقصبي يفوز بالقاضية في عربية الملاكمة بالكويت (فيسبوك)