إمبية رئيسا لتحكيم طرابلس

إمبية رئيسًا لتحكيم طرابلس (المركز الإعلامي)

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل لجنة التحكيم الفرعية بطرابلس برئاسة الدولي السابق جمال سالم إمبية ونائبه أسامة جبريل الأشهب، والمقرر كمال النوير وعضوية السيفاو علي يوسف ولطفي عظمة وخالد بالخير، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».



يذكر أن «بوابة الوسط» سبق لها أن اشارت إلى استقالة رئيس لجنة حكام طرابلس الدولي وحيد صالح، وأن الدولي جمال إمبية هو الأقرب لتولي رئاسة اللجنة.

وفي سياق متصل صدر عن اتحاد كرة القدم أيضًا قرار بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق برئاسة دكتور إسماعيل عبدالجواد ونائبه علي راف الله منصور، والمقرر أحمد فرج وعضوية عيسى الصابر وأحمد بوسنينة وعبدالغني خضر وعبدالله عبداللطيف.