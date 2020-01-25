تعرف على خريطة بطولة أفريقيا للصالات بالمغرب 2020

منتخب الصالات الليبي (المركز الإعلامي)

تنطلق الثلاثاء المقبل بمدينة العيون المغربية بطولة أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات بمشاركة 8 منتخبات وزعت عن طريق القرعة إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى: ليبيا وموريشيوس بديلا لجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية والمغرب البلد المستضيف.

المجموعة الثانية: مصر وموزمبيق وغينيا وأنغولا.

الثلاثاء (28 يناير): ليبيا تلتقي المغرب وغينيا الاستوائية تواجه موريشيوس.

الأربعاء (29 يناير): مصر تلتقى غينيا وأنغولا تواجه موزمبيق.

الخميس (30 يناير): ليبيا تواجه موريشيوس والمغرب تتبارى مع غينيا الاستوائية.

الجمعة (31 يناير): مصر تلتقي أنغولا وغينيا مع موزمبيق.

السبت (1 فبراير): ليبيا تلتقي غينيا الاستوائية والمغرب تواجه موريشيوس.

الأحد (2 فبراير): مصر تلتقي موزمبيق وغينيا تواجه أنغولا.

الأربعاء (5 فبراير): مباراتا الدور نصف نهائي أول المجموعة الأولى مع ثان المجموعة الثانية والعكس.

الجمعة (7 فبراير): الخاسران في الدور نصف نهائي يلتقيان لتحديد صاحب الترتيب الثالث والفائزان في مباراتي الدور نصف نهائي يلتقيان لتحديد الفريق المتوج بالبطولة.

يذكر أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى ستمثل أفريقيا في بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات في لتوانيا 2020.