«النصر» مكتمل الصفوف قبل الحسم أمام «دجوليبا» في «الكونفدرالية»

«النصر» مكتمل الصفوف قبل الحسم أمام «دجوليبا» في «الكونفدرالية» (المركز الإعلامي)

يخوض فريق الكرة الأول بنادي «النصر»، مساء الأحد المقبل، مواجهة حاسمة تجمعه بمستضيفه فريق «دجوليبا» المالي شريكه في المرتبة الثانية والمنافس القوي له ضمن الجولة الخامسة أو ما قبل الأخيرة لحساب المجموعة الثانية في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث يخوض فريق «النصر» موقعة الحسم وهو يحل بالمرتبة الثالثة متساوياً في مجموع النقاط مع منافسه المباشر «دجوليبا» المالي برصيد خمس نقاط لكل منهما ويرفع فريق «النصر» شعار «لا للخسارة في هذه المواجهة الهامة»، حيث تعد حاسمة للإبقاء على حظوظه في المنافسة، خاصة أنه سيستقبل في الجولة الأخيرة والختامية فريق «حوريا كوناكري» الغيني بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر فبراير المقبل، فيما سيتحول «دجوليبا» المالي إلى جوهانسبرغ لمواجهة مستضيفه متذيل لائحة الترتيب «بيدفيست» بطل جنوب أفريقيا.

ومنذ تحقيقه انتصاره الأفريقي الأول في المجموعة على حساب «بيدفيست» واصل فريق «النصر» تحضيراته بمعسكره التدريبي بالقاهرة تحت قيادة مدربه محمد الككلي وبحضور ومشاركة جميع لاعبيه المحليين، وستكون صفوف ممثل الكرة الليبية في جولة الحسم المقبلة مكتملة بعودة الثلاثي قائد الفريق حامد الثلبة وربيع اللافي وأسامة البدوي أبرز الغائبين عن مباراة الجولة الماضية أمام «بيدفيست»، وبات الفريق جاهزاً أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن حظوظه وعدم التفريط في هذه الفرصة، فالفوز سيجعل الفريق يقطع أكثر من نصف المسافة والاقتراب من بلوغ دور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

بينما التعادل أيضاً نتيجة ستبقي على الحظوظ، أما الخسارة فستعني تعقيد الموقف، وبالتالي فالفريق وجهازه الفني والإداري وضعوا كل هذه الاحتمالات نصب أعينهم، وحتى إدارة النادي قامت بتقديم مكافآت وحوافز مشجعة لكل اللاعبين والجهاز الفني عقب الانتصار في الجولة الماضية، حيث قرر رئيس اللجنة التسييرية للنادي عزالدين الوكواك منح جميع الرياضيين بالفريق الأول الموجودين بالعاصمة المصرية القاهرة مكافأة مالية بقيمة 800 دولار أميركي لكل رياضي، كما تمت مكافأة الطاقمين الفني والإداري بمبلغ 400 دولار، وذلك تقديرا لجهودهم وأدائهم البطولي في مباراة الفريق أمام «بيدفيست» أملاً في تحفيز وتشجيع اللاعبين أكثر على العودة بالنتيجة المرجوة التي تلبي طموحات الفريق.

وقبل انطلاق الجولة ما قبل الأخيرة، الأحد المقبل، يتصدر فريق «حوريا كوناكري» الغيني لائحة ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط جمعها من أربع مباريات عقب تحقيقه الفوز في مباراتين وتعادله في مثلهما، فيما لم يفقد الفريق الغيني نتيجة أي مباراة كما لم يستقبل في شباكه أي هدف، يليه في المرتبة الثانية فريق «دجوليبا» المالي برصيد خمس نقاط جمعها من أربع مباريات، حيث سجل الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وتقدم إلى المرتبة الثانية بفارق الأهداف عن ملاحقه ومنافسه المباشر فريق «النصر» ثالث الترتيب برصيد خمس نقاط جمعها من فوز في لقاء الجولة الماضية أمام «بيدفيست» وتعادل في مباراتين أمام «دجوليبا» بالقاهرة بهدف لهدف وتعادل سلبياً خارج الديار أمام «بيدفيست» فيما يتذيل لائحة الترتيب فريق «بيدفيست»، برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين وخسارتين ولم يحقق أي انتصار.