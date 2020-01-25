70 فارسا في بطولتي الحواجز بطرابلس وبنغازي

بطولتان للفروسية تنطلقان في قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أول من أمس الخميس بطولتان لفروسية قفز الحواجز، الأولى بقرية الريقاطة، نظمها وأشرف عليها نادي المغرب العربي للفروسية بمشاركة 26 فارسا مثلوا أندية جنزور والصمود والمغرب العربي.

ريان الشيباني

ووفقا للناطق الإعلامي للبطولة، سالم العبار، فقد أكد أن منافسات فئة المبتدئين بطرابلس شهدت مشاركة 15 فارسا، وتوجت ببطولتها الفارسة ريان الشيباني مع الجواد كابتشينو من نادي المغرب العربي، حيث اجتازت الحواجز دون أخطاء وفي زمن 53.60 ثانية.

جاء ثانيا فارسة نادي جنزور نورهان مع الفرس شمس، واجتازت الحواجز دون أخطاء وفي زمن 65.25، وعادت مجددا الفارسة ريان الشيباني لتحرز الترتيب الثالث مع الفرس بشري، بعد أن اجتازت الحواجز بأربعة أخطاء وفي زمن 65.48 ثانية.

ليث شوبانة

وشهدت بطولة الناشئين بطرابلس مشاركة أحد عشر فارسا، وتوج ببطولتها فارس نادي جنزور ليث شوبانة مع جواده بشائر الخير، لاجتيازه الحواجز دون أخطاء، وبزمن 47.78 ثانية.

الفروج وامطير

جاءت ثانيا فارسة نادي المغرب العربي سارة الفروج مع جوادها جود، واجتازت الحواجز بزمن 48.34 ثانية، وثالث الترتيب لزميلها أحمد امطير مع الفرس وردة، واجتاز الحواجز بزمن 49.22 ثانية.

وفي بنغازي أطلقت أولى جولات بطولة مرجانة التي يشرف عليها وينظمها نادي شهداء بنغازي، وتتواصل حتى الصيف المقبل، وجاءت النتائج لتشهد في الجولة الأولى لبطولة المبتدئين ببنغازي مشاركة 13 فارسا، وتوج ببطولتها الفارس عبدالمهيمن العبيدي مع جواده الأسطورة، واجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 16.28 ثانية.

جاء ثانيا الفارس عبدالرحمن القزيري مع الفرس ياسمين، واجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 17.25 ثانية، وثالث الترتيب للفارس أحمد النايلي مع الفرس نجمة، واجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 17.93 ثانية.

بوفردة

وفي فئة الصاعدين شهدت مشاركة 16 فارسا توج ببطولتها الفارس سيف بوفردة مع الجواد سلافي، واجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 15.44 ثانية.

رؤيا الفرجاني

وشهدت بطولة الفئة المفتوحة ببنغازي مشاركة 17 وتوجت ببطولتها الفارسة رؤية الفرجاني مع الفرس رعود، واجتازت الحواجز دون أخطاء وفي زمن 24.85 ثانية، وتحصل على الترتيب الثاني شقيقها الفارس وسيم الفرجاني مع الجواد هيلانا، واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وبزمن 22.00 ثانية، وثالث الترتيب للفارس مروان النايلي مع الفرس جني، واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وفي زمن 53.00 ثانية.

يذكر أن مباريات دوري مرجانة في نسخته الثانية أشرف عليه الحكام ناصر العبيدي وسند البركي ومصمم السدود ونيس النايلي، ولجنة حكام بطولة طرابلس ضمت محمد امطير ورامي الأمين ومحمد الجامعي وهاشم الزرقاني.

بطولتان للفروسية تنطلقان في قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)