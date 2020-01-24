البعثة الليبية تصل إلى القاهرة للمشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 09:56 مساء
بعثة منتخب الأولمبياد الخاص الليبي تصل القاهرة 23 يناير 2020, (الإنترنت)

وصلت بعثة منتخب الأولمبياد الخاص الليبي إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس، للمشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص.

وسيشارك المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص في البطولة الأفريقية الذي ستستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل، في لعبة البوتشي للاولمبياد الخاص، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

ويشارك في البطولة الأفريقية 42 دولة أفريقية، حيث يشارك قرابة 800 لاعبًا ولاعبة، نصفهم من الفتيات، وسيشارك الأولمبياد الخاص الليبي ببعثة تتألف من 20 فردًا، في ألعاب القوى والبوتشي، وبعض لقاءات العمل التدريبية التخصصية في مجال الأولمبياد الخاص.

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