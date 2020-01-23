مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

كأس العالم. (أرشيفية : إنترنت)

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) جدول مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات) المنتخب الليبي في المجموعة السادسة إلى جوار مصر وأنغولا والغابون.

ووفقًا لصفحة الاتحاد عبر «فيسبوك»، فإن المواعيد جاءت كالتالي:

- الجولة الأولى ستقام في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.

- الجولة الثانية ستقام في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.

- الجولة الثالثة والرابعة ستقام في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021.

- الجولة الخامسة ستقام في الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021.

- الجولة السادسة ستقام في الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.