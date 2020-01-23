بالصور.. النصر يصل إلى باماكو استعدادًا لمواجهة ديجوبيا بالكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 23 يناير 2020, 08:15 مساء
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (المركز الإعلامي)

وصلت صباح اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مدينة باماكو، بعد رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات من مطار القاهرة إلى أديس أبابا، ومنها إلى عاصمة مالي.

ويخوض النصر، مساء الأحد المقبل، مواجهة حاسمة تجمعه بمستضيفه فريق «دجوليبا» المالي شريكه في المرتبة الثانية والمنافس القوي له ضمن الجولة الخامسة أو ما قبل الأخيرة لحساب المجموعة الثانية في بطولة «الكونفدرالية » الأفريقية.

ويخوض فريق «النصر» موقعة الحسم وهو يحل بالمرتبة الثالثة متساوياً في مجموع النقاط مع منافسه المباشر «دجوليبا» المالي برصيد خمس نقاط لكل منهما.

ويرفع فريق «النصر» شعار «لا للخسارة في هذه المواجهة المهمة»، حيث تعد حاسمة للإبقاء على حظوظه في المنافسة، خاصة أنه سيستقبل في الجولة الأخيرة والختامية فريق «حوريا كوناكري» الغيني بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر فبراير المقبل.

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