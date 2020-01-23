الاتحاد الليبي يوافق على مشاركة المنتخب الوطني في «الشان 2020»

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، موافقته على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا للمحليين (الشان)، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال شهر أبريل من العام الجاري 2020.

وقال عبدالحكيم الشلماني، في تصريحات تلفزيونية، إن المكتب التنفيذي للاتحاد وافق بشكل مبدئي على مشاركة «فرسان المتوسط» في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، وفقًا لموقع «ريميسا».

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وجه خاطبا رسميا إلى الاتحاد الليبي للعبة بشأن المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا للمحليين بعد انسحاب المنتخب التونسي والذي تأهل على حساب المنتخب الوطني.

وجاءت مناقشة القرار داخل الاتحاد الليبي، بعدما وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خاطبًا رسميًا إلى الاتحاد الليبي للعبة بشأن المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا للمحليين بعد انسحاب المنتخب التونسي، والذي تأهل على حساب المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر في الـ20 من ديسمبر العام الماضي الانسحاب من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، وذكر حينها موقع «فوت 24» التونسي، أن قرار الانسحاب يأتي بسبب ضغط مباريات الدوري التونسي، وتأثيرها صحيا وبدنيا على اللاعبين الدوليين خصوصا أن «الفيفا» لا يعترف بهذه المسابقة، وفقًا لموقع «كورة».