3 انتصارات وتعادل في أواسط القدم ببنغازي

جانب من منافسات أواسط القدم ببنغازي. (إنترنت)

جرت اليوم أربع مباريات في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي، انتهت بفوز النجوم على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز التحدي على الرجمة بعدم الحضور.

كما فاز فريق خالد بن الوليد على المجاهد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل أواسط أطلس مع السلفيوم بهدف لكل منهما.

وفي المسابقة ذاتها سيتجدد الموعد غدًا مع مباراتين، حيث يلتقي أواسط الهدف بنظيره المختار بإدارة الحكم محمد الجلالي، والمساعدين محسن القديري، وعصام أشيوي، والحكم الرابع عبدالله مازق.

ويواجه أواسط النجم الساحلي نظيره الحرية، بإدارة الحكم حسين العبيدي، بمساعدة سالم الدرسي وصدام بن صريتي والحكم الرابع العربي مفتاح.