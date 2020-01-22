منتخب الملاكمة يغادر تونس استعدادا للمشاركة في البطولة العربية

المنتخب الوطني للملاكمة. (إنترنت)

غادر المنتخب الوطني للملاكمة ناشئين مطار قرطاج بتونس، متوجهين إلى مدينة الدوحة، وذلك للالتقاء مع الملاكم فرج المقصبي في قطر، وستستأنف الرحلة إلى الكويت، وذلك للمشاركة في البطولة العربية للملاكمة المقرر إقامتها غدًا الخميس.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بثلاثة ملاكمين من نادي الظهرة عبدالمقتدر سويدان، ومن الخمس (يزن الحويج) وملاكم نادي السواعد (فرج المقصبي)، تحت إشراف المدربين الكابتن عبدالسلام مسعود والكابتن عبدالحكيم عمار.

وعلى هامش بطولة الكويت العربية للناشئين، يدفع اتحاد اللعبة بثلاثة من حكام الملاكمة الليبيين وهم محمد الأثرم وسعيد صالح وأحمد جرناز، للمشاركة في دورة ترقي الحكام ذات النجمة الواحدة في الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، تحت إشراف الاتحاد العربي للملاكمة.