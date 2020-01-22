اتحاد الكرة يعلن عن قائمة المنتخب الليبي لبطولة كأس العرب

المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن قائمة المنتخب الوطني تحت (20 عامًا) التي سوف تشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي ينظمها الاتحاد العربي، وتقام بمدينة الرياض السعودية.

ويشارك المنتخب الوطني تحت (20 عامًا) في النسخة الأولى من البطولة التي تقام خلال الفترة من 17 فبراير المقبل، وحتى الخامس من مارس، بمشاركة 16 منتخبًا، حيث وقع في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.

وضمت قائمة «فرسان المتوسط» وفقًا لصفحة الاتحاد الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 29 لاعبًا سوف يدخلون في معسكر خارجي بداية الأسبوع المقبل في تونس تحت إشراف المدرب الوطني عياد القاضي.

وفيما يلي قائمة اللاعبين:

الزبير محمد صالح وأسامة الصريط وأحمد التايب وحسين طقطق (الأهلي بنغازي).

أيمن عبد الله وسامي إسماعيل محمد ومؤيد جدور ومأب شكري (الأهلي طرابلس).

معاذ عبد الحكيم بن الحسن وأنس الشبلي ونصر محمد نصر وعبد الباسط دريبيكة (المدينة).

فرج حسن وإبراهيم المصراتي ومحمود الشلوي وعلي ميمون (الهلال).

شهاب الزياني ولؤي امبيه (الشط)، إبراهيم أخمير (الجزيرة)، علي ساسي (الاتحاد المصراتي)، الطيب العبيدي وإسلام الغناي (النصر)، محمد شعيب صالح (المختار)، فرج خالد السيد (خليج سرت).

عمر جمعة الكيش (أبوسليم)، محمد الجحاوي (المروج)، نور الدين القليب (السويحلي)، أحمد حسن العابد (رفيق)، معاذ الدروقي (الخمس).

قائمة المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)