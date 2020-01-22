اتحاد الكرة يعلن عن قائمة المنتخب الليبي لبطولة كأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 يناير 2020, 05:28 مساء
المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن قائمة المنتخب الوطني تحت (20 عامًا) التي سوف تشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي ينظمها الاتحاد العربي، وتقام بمدينة الرياض السعودية.

ويشارك المنتخب الوطني تحت (20 عامًا) في النسخة الأولى من البطولة التي تقام خلال الفترة من 17 فبراير المقبل، وحتى الخامس من مارس، بمشاركة 16 منتخبًا، حيث وقع في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.

وضمت قائمة «فرسان المتوسط» وفقًا لصفحة الاتحاد الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 29 لاعبًا سوف يدخلون في معسكر خارجي بداية الأسبوع المقبل في تونس تحت إشراف المدرب الوطني عياد القاضي.

وفيما يلي قائمة اللاعبين: 

الزبير محمد صالح وأسامة الصريط وأحمد التايب وحسين طقطق (الأهلي بنغازي).

أيمن عبد الله وسامي إسماعيل محمد ومؤيد جدور ومأب شكري (الأهلي طرابلس).

معاذ عبد الحكيم بن الحسن وأنس الشبلي ونصر محمد نصر وعبد الباسط دريبيكة (المدينة).

فرج حسن وإبراهيم المصراتي ومحمود الشلوي وعلي ميمون (الهلال).

شهاب الزياني ولؤي امبيه (الشط)، إبراهيم أخمير (الجزيرة)، علي ساسي (الاتحاد المصراتي)، الطيب العبيدي وإسلام الغناي (النصر)، محمد شعيب صالح (المختار)، فرج خالد السيد (خليج سرت).

عمر جمعة الكيش (أبوسليم)، محمد الجحاوي (المروج)، نور الدين القليب (السويحلي)، أحمد حسن العابد (رفيق)، معاذ الدروقي (الخمس).

قائمة المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر بيع سيارة ستيف ماكوين الأسطورية