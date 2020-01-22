المرجيني بديلا لأكرم الهمالي في منتخب ليبيا بقرار من الشلماني

المدرب الوطني علي المرجيني (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني قرارًا بتكليف المدرب الوطني علي المرجيني ليكون مساعدًا للمدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، التونسي فوزي البنزرتي، في تدريبات الفريق الوطني خلفًا لأكرم الهمالي الذي تمت إقالته الأسبوع الجاري بسبب تصريحات إعلامية.

ويعد المدرب علي المرجيني من المدربين المميزين وصاحب خبرة طويلة في الملاعب الليبية وسبق له أن عمل مدربًا مساعدًا للمنتخب الوطني، وقد درب عديد الفرق المحلية منها «الشط» و«الترسانة» و«السويحلي» و«المدينة»، وهو حالياً مدرب لفريق «المدينة» قبل توقف الدوري الليبي.

وسبق وخسر الجهاز الفني للمنتخب جهود الهمالي الذي أكد أنه تم إبلاغه من قبل مدير المنتخب كمال الترهوني بإيقافه عن العمل بناءً على قرار من الشلماني، حيث تقرر الإيقاف بسبب تصريحات إعلامية، الأمر الذي اعتبره اتحاد اللعبة مخالفة للوائح حسب وجهة نظر رئيس الاتحاد الذي يمنع الإدلاء بأية تصريحات إلا بعد موافقة الاتحاد، ليؤكد الهمالي أيضًا أن الإيقاف شمل منعه عن مواصلة عمله في تدريبات عناصر المنتخب بالمنطقة الغربية بعد ثلاثة أسابيع من التدريبات الشاقة الصباحية والمسائية.