فيديو: ليبيا تستحوذ على تصريحات مدرب منتخب مصر بعد قرعة كأس العالم

المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام البدري (أرشيفية : الإنترنت)

في أول ظهور له عقب إجراء قرعة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، أمس الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، قال المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري «مجموعة مصر ليست سهلة، وعلينا العمل بجدية للمرحلة المقبلة».

ووقع «الفراعنة» في المجموعة السادسة بجانب منتخبات أنغولا وليبيا والغابون، خلال القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بأحد فنادق القاهرة.

وأكد البدري خلال تصريحاته التليفزيونية أن المجموعة التي ستنافس فيها مصر ليست سهلة بالمرة، فهي تضم منتخبًا بحجم أنغولا الذي يعد من القوة الكروية الأفريقية الصاعدة، وأيضًا منتخب الغابون الذي يضم نجومًا عالميين ويتواجد على الساحة القارية بقوة في السنوات الأخيرة.

واستطرد البدري في حديثه عن المنافس الثالث منتخب ليبيا قائلًا: «منتخب قوي جدًّا، ويضم عناصر مميزة، كما يكافح بشرف، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لكننا نتابعه عن قرب منذ فترة طويلة، ورأينا كيف أرهق منتخب تونس في التصفيات الأخيرة، كما أن هجومه سجل أعلى معدلات التهديف في القارة، وهي نقاط لابد من وضعها في الاعتبار، بخلاف أنه لقاء جوار ومع أشقاء».

وأوضح البدري أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز عناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأضاف: «هناك مَن يتعمد إساءة فهم تصريحاتي، أعاتب البعض بعدما تردد أنني أولد الإحباط للاعبي الدوري، لكن تصريحي بشأن عدم إفراز الدوري عناصر جديدة تم فهمه بشكل خاطئ».

وأكمل: «القوام الأساسي موجود، لكني كنت أتمنى ظهور 8 عناصر جديدة بعيدًا عن القوام لخلق المنافسة حتى تتسع دائرة الاختيارات قبل اختيار قائمة المعسكر وتكون المنافسة لصالح المنتخب وتساعدني في حال حدوث إصابات».

واختتم: «لست من هواة تحميل الغير مسؤولية التقصير أو القصور في أي شيء، لكن هناك صعوبات كثيرة، خاصة أن تصفيات أمم أفريقيا في شهر مارس، لدينا لقاءان أمام توغو في أسبوعين وهي فترة زمنية قصيرة، ولا فرصة للتوقفات، لكنني سأواصل العمل دون انقطاع».