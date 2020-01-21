اللجنة الأولمبية تعقد اجتماعا بشأن الأكاديمية وميدان الفروسية

جانب من اجتماع اللجنة الأولمبية. (إنترنت)

عقد صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الليبية، اجتماع مهم ضم النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية علي صابر، وأمين الصندوق بدر الشريف، وعادل القريو مدير مكتب الاستثمار، ومحمود المهدوي مدير مكتب المشروعات، وعبدالحكيم الخيتوني مدير المكتب القانوني للجنة الأولمبية الليبية.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر «فيسبوك»، فإنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أهمية مساهمة اللجنة الأولمبية في الارتقاء بالتأهيل والتدريب والدور الذي تقوم به الأكاديمية الأولمبية الليبية، في هذا الاتجاه.

وأكد الحاضرون ضرورة دعم الأكاديمية وسرعة إنجاز ما تحتاجه من صيانة وتوفير بعض الأجهزة والمعدات التي تساعدها في أداء مهمتها خصوصًا أجهزة الاختبار والقياس.

كما تم التطرق لعدة مواضيع تتعلق بمكتبي الاستثمار والمشروعات أهمها موضوع تشغيل وصيانة ميدان الفروسية بأبي ستة، حيث تم الاتفاق على أن يعقد اجتماع مع الشركة المنفذة لمشروع التشغيل والصيانة بحضور المدير التنفيذي لميدان الفروسية لمناقشة البدء في عملية الصيانة.