كيف عقد نظام قرعة التصفيات طريق المنتخبات الأفريقية نحو كأس العالم 2022؟

جانب من قرعة التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2022. (تويتر)

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات) المنتخب الليبي في المجموعة السادسة إلى جوار مصر وأنغولا والغابون.

ليبيا وضعت نفسها في المكان الصعب دائمًا بعد أن وصلت في سنة من السنوات في التصنيف العالمي إلى أقل من 50، والآن وبسبب عدم الجدية وعدم الاستعداد والعشوائية في اتخاذ القرارات وعدم وجود برامج واضحة لجميع المنتخباب والظروف القاهرة المجتمعة التي عصفت ولازالت تعصف بكرة القدم الليبية، وجدنا أنفسنا في التصنيف الثالث.

وتعد المشكلة في هذه التصفيات هي تعقيد حسابات كل المنتخبات نظرًا لقوانين التصفيات، إذ يتأهل متصدر المجموعة فقط إلى الدور الثالث الحاسم والمؤهل إلى المونديال من عشرة منتخبات يتأهل 5 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022».

القرعة كانت في صالح المنتخبات العربية تونس والجزائر والمغرب ومصر لعدم وقوعها في مجموعة واحدة؛ نظرًا لتصنيفها جميعًا ضمن المستوى الأول، إذ ينص القانون على تكوين 10 مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، كل منتخب منها من مستوى معين.

وستخوض المنتخبات العربية في القارة الأفريقية اختبارات لا تقبل القسمة على اثنين ضمن الدور الثاني من تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى كأس العالم «قطر 2022.»‬

وجود المنتخب الوطني في المجموعة السادسة قد يعقد حسابات «فرسان المتوسط» في طريقها إلى مونديال «قطر 2022»، نظرًا لتواجد منتخب مصر والغابون وأنغولا في مجموعة واحدة، ونحن نعرف قيمة المنتخب المصري الذي واجه ليبيا في 21 مباراة ما بين رسمية وودية، حقق فيها الفراعنة الفوز في 13 مباراة، مقابل 5 هزائم و3 تعادلات، وسجل المصريون 52 هدفًا وتلقت شباكهم 23 هدفًا في مواجهة المنتخب الليبي. أما بالنسبة لأنغولا والغابون فلديهما نفس طموح منتخبنا الوطني.

المنتخب الوطني لم يتأهل إلى كأس العالم، ووصل في مرة وحيدة إلى نهائيات التأهل وخرج أمام المنتخب المغربي، ولكن منتخبات مصر وتونس والمغرب ونيجيريا والكاميرون والسنغال والجزائر، سبق أن تأهلت إلى نهائيات كأس العالم.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر.

المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية، موريتانيا، زامبيا، تونس.

المجموعة الثالثة: ليبيريا، أفريقيا الوسطى، كاب دي فيردي، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: مالاوي، موزمبيق، كوت ديفوار، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: رواندا، كينيا، أوغندا، مالي.

المجموعة السادسة: أنغولا، ليبيا، الغابون، مصر.

المجموعة السابعة: إثيوبيا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، غانا.

المجموعة الثامنة: توغو، ناميبيا، الكونغو، السنغال.

المجموعة التاسعة: السودان، غينيا بيساو، غينيا، المغرب.

المجموعة العاشرة: تنزانيا، مدغشقر، بنين، الكونغو الديمقراطية.

وبعد انتهاء الدوري الثاني الذي يتأهل منه 10 منتخبات أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة سيكون هناك دور ثالث يتأهل منها 5 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022».