ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 07:51 مساء
كأس العالم. (أرشيفية : إنترنت)

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات) المنتخب الليبي في المجموعة السادسة إلى جوار مصر وأنغولا والغابون.

وجاء ذلك خلال مراسم سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أفريقيا، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

وشارك في قرعة هذا الدور 40 منتخبًا أفريقيًّا، منها 26 منتخبًا هي الأعلى في التصنيف بالقارة السمراء، و14 منتخبًا صعدت عبر التصفيات من الدور الأول، وقام بسحب القرعة النجم الفرنسي مارسيل ديساييه، بحضور عدد كبير من مسؤولي اتحادات 40 دولة تشارك في التصفيات.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 10 مجموعات، ضمت كل مجموعة 4 منتخبات، ويقام بينها دوري من دورين (ذهابًا وإيابًا).

ومن المقرر أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور النهائي، الذي يضم 10 منتخبات، على أن تقام بينها 5 مواجهات، ويتأهل الفائزون إلى نهائيات 2022 مباشرة، وفقًا لـ«كورة».

وتم تقسيم منتخبات هذا الدور إلى 4 مستويات، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على النحو التالي:

المستوى الأول: مصر، الجزائر، السنغال، تونس، المغرب، نيجيريا، غانا، الكاميرون، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر، الغابون، بنين، زامبيا، الكونغو، كوت ديفوار.

المستوى الثالث: مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، زيمبابوي، النيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ناميبيا، غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي، أنغولا، توغو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتي.

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