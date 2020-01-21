تعرف على مواعيد مباريات المنتخب الليبي في كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 07:30 مساء
قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عامًا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي تستضيفها السعودية في الفترة من 17 فبراير المقبل وحتى الخامس من مارس، بمشاركة 16 منتخبًا.

ويشارك المنتخب الوطني تحت (20 عامًا) في النسخة الأولى من البطولة، حيث وقع في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.

وكشف الاتحاد العربي، عبر موقعه الإلكتروني، أن المنتخب الليبي سيخوض أول مواجهة أمام السودان، يوم 18 فبراير المقبل، ثم الإمارات يوم 21 فبراير، وأخيرًا، يلعب أمام جزر القمر يوم 24 فبراير.

وجاءت المجموعات الأربع للبطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: ليبيا والإمارات والسودان وجزر القمر.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية التي تقام مبارياته يومي 27 و28 فبراير، على أن تستكمل المنافسات بنظام خروج المغلوب.

وسيكون جدول مباريات البطولة كاملًا كالتالي (بتوقيت السعودية):

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