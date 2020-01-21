الاتحاد الليبي يدرس مشاركة المنتخب الوطني في «الشان 2020»

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن قرار مشاركة المنتخب الليبي في بطولة أفريقيا للمحليين (الشان) يتم دراسته حاليا داخل المجلس.

وجاءت مناقشة القرار بعد وصول خطاب من الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد انسحاب المنتخب التونسي، الذي واجه المنتخب الليبي في التصفيات المؤهلة، حيث تنص اللوائح على حق المشاركة للمنتخب الليبي، وسط ترقب من الوسط الرياضي لقرار المشاركة من عدمها.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر في الـ20 من ديسمبر العام الماضي، الانسحاب من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، المقرر إقامتها في الكاميرون أبريل المقبل.

وذكر حينها موقع «فوت 24» التونسي، أن قرار الانسحاب يأتي بسبب ضغط مباريات الدوري التونسي، وتأثيرها صحيا وبدنيا على اللاعبين الدوليين خصوصا أن «الفيفا» لا يعترف بهذه المسابقة، وفقًا لموقع «كورة».

يشار إلى أن المنتخب التونسي قد صعد للبطولة بعد فوزه على حساب نظيره المنتخب الوطني الليبي، في الدور التمهيدي الأخير من التصفيات ذهابا وإيابا.