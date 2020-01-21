والد زكريا الأحمر يوجه الشكر إلى القنطري لهذا السبب

عادل الأحمر مع رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري. (إنترنت)

وجه عادل الأحمر والد بطل رمي القرص زكريا الأحمر، الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بشير القنطري، لوعده بتقديم الدعم للبطل الدولي في مشاركاته المقبلة.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه ممتن من استقبال رئيس الهيئة له باعتباره والد الرياضي، ووعده بالاهتمام بابنه كأحد أبطال ليبيا في ألعاب القوى، خصوصا أنه تعرض لإحباط شديد بسبب غياب الدعم المادي والمعنوي له في السنوات الأخيرة.

وأكد والد بطل رمي القرص زكريا الأحمر، أن موقف بشير القنطري، رفع من معنويات البطل الليبي كثيرا، بسبب غياب مثل هذه اللمسات سابقا.