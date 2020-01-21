والد زكريا الأحمر يوجه الشكر إلى القنطري لهذا السبب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 21 يناير 2020, 05:40 مساء
عادل الأحمر مع رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري. (إنترنت)

وجه عادل الأحمر والد بطل رمي القرص زكريا الأحمر، الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بشير القنطري، لوعده بتقديم الدعم للبطل الدولي في مشاركاته المقبلة.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه ممتن من استقبال رئيس الهيئة له باعتباره والد الرياضي، ووعده بالاهتمام بابنه كأحد أبطال ليبيا في ألعاب القوى، خصوصا أنه تعرض لإحباط  شديد بسبب غياب الدعم المادي والمعنوي له في السنوات الأخيرة.

وأكد والد بطل رمي القرص زكريا الأحمر، أن موقف بشير القنطري، رفع من معنويات البطل الليبي كثيرا، بسبب غياب مثل هذه اللمسات سابقا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019
رياضة محلية
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
المعارضة الروسية تنظم احتجاجا كبيرا على خطة بوتين «الحكم للأبد» في فبراير
دولى
بطريقة سينمائية.. فرار 80 سجينًا في باراغواي عبر نفق
دولى
لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»