الكوت يعلن جاهزية منتخب الشباب للبطولة العربية

مدير المنتخب الوطني لكرة الشباب السابق عبد السلام الكوت. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، عبد السلام الكوت، جاهزية المنتخب للمشاركة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت (20 عامًا)، وتستضيفها السعودية في الفترة من 26 فبراير المقبل وحتى الخامس من مارس، مشاركة 16 منتخبًا.

وقال الكوت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المنتخب سيقيم معسكرًا في تونس لمدة تقترب من الأسبوعين، وسيتم التنسيق لإجراء 5 مباريات ودية على الأقل في معسكر تونس بعد الاستقرار على التشكلية النهائية.

وأبدى الكوت ارتياحه لمجموعة ليبيا في البطولة العربية، التي يشارك فيها المنتخب الوطني في النسخة الأولى منها، حيث وقع الفرسان في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.