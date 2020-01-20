الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019

الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019. (إنترنت)

توّج اليوم الإثنين، المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، بجائزة أفضل لاعب ليبي للعام 2019؛ وذلك حسب استفتاء أكاديمية وسباك برشلونة لكرة القدم فرع شمال أفريقيا.

واستلم الهوني الجائزة من وكيل وسباك بشمال أفريقيا محمد حواس، في مؤتمر صحفي بقاعة مؤتمرات نادي الترجي بالعاصمة التونسية، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام الليبية والتونسية، أعقبها كلمات لإدارة الأكاديمية ثم إدارة نادي الترجي والنجم حمدو الهوني.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قال محمد أحواس إن هذه الجائزة ستكون سنوية نهاية كل عام، وستُستحدث في العام 2020 جائزتين لأفضل لاعب صاعد في ليبيا وأفضل شخصية رياضية.

هذا ورحّب فاروق كتو الكاتب العام بالنادي الترجي بهذا التتويج مشيداً بالدور الذي يلعبه حمدو الهوني سواء مع ناديه الترجي أو مع المنتخب الليبي، وتمنى له ولليبيين كل التوفيق ومزيد من النجاحات.

من جهته عبّر الهوني عن فرحته بالجائزة، مؤكداً أنها ستكون حافزا كبيرا له من أجل بذل مزيد من الجهد للحصول على مزيد من التتويجات والإنجازات.