المنتخب الوطني يفوز على كينيا في بطولة أفريقيا لليد

المنتخب الوطني لكرة اليد. (إنترنت)

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد، على نظيره الكيني، بنتيجة 27 مقابل 26، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الإثنين، بقاعة الحمامات، ضمن مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد.

وكان المنتخب الكيني، حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة (12-10)، لكن «فرسان اليد» استطاعوا تعويض فارق الهدفين وتحقيق الفوز بالمباراة.

ويخوض المنتخب الليبي لقاءه المقبل ضد منتخب غينيا بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 إلى 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، حيث تتنافس الفرق التي لم تتأهل للدور ربع النهائي فيما بينها من خلال مجموعتين تضم كل مجموعة أربع منتخبات.

وجاء منتخب «الفرسان» في المجموعة الثانية مع كل من كينيا وغينيا ونيجيريا إلا أنه لن يلعب مع نيجيريا بحكم أنه لعب معه في الدور الأول. هذا وسينافس صاحب المركز الأول في هذا المجموعة على المركز التاسع والعاشر فيما ينافس صاحب المركز الثاني علي الترتيب الحادي عشر والثاني عشر.

أما صاحب الترتيب الثالث سينافس علي المركز الثالث عشر والرابع عشر فيما الأخير ينافس على المركزين الأخيرين الخامس عشر والسادس عشر. وعلي صعيد متصل كان منتخب غينيا قد تفوق على نيجيريا اليوم بنتيجة 16 / 11.