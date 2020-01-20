الترجي يكرم حمدو الهوني لحصوله على جائزة أفضل لاعب ليبي 2019

المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي (إنترنت)

أعلن نادي الترجي التونسي، إقامة حفل تكريم للاعب الدولي الليبي حمدو الهوني، مساء اليوم الإثنين، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب ليبي للعام 2019.

وسيشهد الحفل، تقديم جائزة أفضل لاعب في ليبيا لعام 2019، إلى الهوني، الذي اختير للفوز بالجائزة، بعد استفتاء مفتوح للجماهير الليبية على شبكة الإنترنت، شارك فيه أكثر من 25.000 صوت، حيث قدم مستويات رائعة مع الترجي، كما أنه توج أيضا كأفضل لاعب في الدوري التونسي في الشهر الماضي، وفقًا لـ«كورة».

وتوج الهوني هدافا لكأس العالم للأندية بقطر في نسختها الأخيرة برصيد 3 أهداف، مناصفة مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري.

وكان وكيل وسباك برشلونة في شمال أفريقيا محمد احواس، أكد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» السبت الماضي، أن الأكاديمية ستقيم اليوم الإثنين احتفالية بنادي الترجي بتونس تكرم فيها النجم الليبي المتألق، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب ليبي للعام 2019.

وأضاف حواس أن المنافسة في أخر مراحل التصويت انحصرت بين اللاعبين حمدو الهوني وسند الورفلي وأحمد بن علي ومؤيد اللافي، مختتمًا تصريحاته بأن الأكاديمية وجهت دعوات حضور الاحتفالية للعديد من الشخصيات الرياضية من بينها رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس الجامعة التونسية ورئيس نادي الترجي ووسائل الإعلام المختلفة.