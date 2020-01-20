النعمي مطلوب في بطولة «قو مكة» للشطرنج بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 يناير 2020, 06:26 مساء
لليبي هاشم النعمي. (إنترنت)

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة «قو مكة» للشطرنج بتونس، الدعوة لليبي هاشم النعمي؛ وذلك للمشاركة في البطولة ضمن لجنة التنظيم، وكحكم وإعلامي في البطولة، التي ستقام بجزيرة جربة التونسية، خلال الفترة من الـ15 إلى الـ24 من فبراير المقبل.

وجاءت الدعوة على النحو التالي: «يشرفنا إعلامكم أن اللجنة المنظمة لمهرجان قو مكة بتونس، قررت تعيينكم ضمن هيئة تنظيم المهرجان، بالإضافه إلى التغطية الإعلامية، وذلك لما لمسناه فيكم من حرفية خلال مشاركتكم في المهرجان السابق».

وشارك «النعمي» في اللجنة المنظمة لمهرجان «GO-MAKKAH» للشطرنج، في سبتمبر الماضي، التي استضافته مدينة سوسة التونسية.

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