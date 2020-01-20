مواجهات قوية للمنتخب الليبي في قرعة بطولة كأس العرب

قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عامًا. (إنترنت)

أوقعت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عامًا، المنتخب الوطني لكرة القدم، في مواجهات قوية ضمن المجموعة الرابعة، والتي ضمت الإمارات والسودان وجزر القمر.

وسحبت قرعة البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بمدينة الرياض السعودية، التي سوف تستضيف البطولة من 17 من فبراير المقبل حتى 5 مارس المقبل، وجرت مراسم القرعة في حضور نائب رئيس الاتحاد العربي، محمد روراوه، ونائب مدير عام معهد إعداد القادة هاشم داغستاني.

وفيما يلي قرعة البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبًا..

المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: ليبيا والإمارات والسودان وجزر القمر.

وحسب صفحة الاتحاد العربي على «الفيسبوك» فإن مباريات المجموعتين الثانية والرابعة ستقام في مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وعلى ملعب نادي الرياض، بينما تستضيف مدينة الدمام لقاءات المجموعة الثالثة على ملعب الأمير محمد بن فهد، وتحتضن محافظة الخبر منافسات المجموعة الأولى من المسابقة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتنطلق منافسات البطولة في 17 فبراير المقبل، وتختتم في الخامس من مارس، والمباراة النهائية ستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، بينما ستقام مرحلة المجموعات بين يومي 17 فبراير وحتى 24 من نفس الشهر.

فيما تلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة يوم 2 مارس، قبل 3 أيام من موعد المباراة النهائية.

نتائج قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عامًا. (إنترنت)