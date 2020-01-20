النصر يفوز في آخر تجاربه الودية استعدادًا للكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزا معنويا كبيرا على حساب فريق بروسيا مصر، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، بمعسكر الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي آخر تجربة وبروفة ودية لممثل الكرة الليبية.

أحرز أهداف النصر لاعبه أحمد الهرام، الذى قص شريط الأهداف، ثم عزز ربيع اللافي فوز ممثل الكرة الليبية، بإضافة الهدف الثاني، بينما اختتم الأهداف اللاعب عبد السلام ديقة.

وتأتى هذه التجربة الودية الأخيرة ضمن تحضيرات الفريق للمواجهة الحاسمة والمرتقبة التي سيخوضها الأحد المقبل، بملعب العاصمة باماكو مع مستضيفه دجوليبا المالي، ضمن إياب الجولة ما قبل الأخيرة للمجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويخوض النصر المواجهة المرتقبة، تحت شعار لا بديل إلا الفوز؛ وذلك للإبقاء على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية لبلوغ الدور ربع النهائي، خاصة وأنه سيخوض مباراة الجولة الأخيرة على ملعبه بالقاهرة، مع متصدر المجموعة حوريا كوناكري الغيني.

وقبل مواجهة الأحد المقبل يحل النصر ثالثًا برصيد خمس نقاط متساويا مع منافسه دجوليبا المالي، الذى يتقدم الترتيب الثاني بفارق الأهداف.