خريطة مباريات أفريقيا لليد بعد وداع ليبيا المنافسات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 يناير 2020, 04:01 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد يفقد فرصة التأهل (إنترنت)

فقد منتخب ليبيا لكرة اليد فرصة التأهل بشكل رسمي إلى الدور الثاني في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في تونس بعد خسارته أمس الأحد أمام منتخب نيجيريا بنتيجة «24/31» وفي بقية النتائج، فازت الجزائر على المغرب «33/30» وتونس على الكاميرون «41/21» والرأس الأخضر على ساحل العاج «29/26» والكونغو برازافيل على زامبيا «37/17» والكونغو الديمقراطية على أنغولا «30/26».

بعد هذه النتائج تأهلت لدور الثمانية منتخبات مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وتونس والرأس الأخضر والجزائر والمغرب.

وفي دور الثمانية قسمت الفرق المتأهلة إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى: مصر وأنغولا والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تشكلت المجموعة الثانية من تونس والجزائر والرأس الأخضر والمغرب.

وتجرى اليوم الإثنين في المجموعة الأولى مباراة مصر مع الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية مع أنغولا وفي المجموعة الثانية الجزائر تتبارى مع الرأس الأخضر وتونس تواجه المغرب وسيخوض كل فريق مباراتين فقط في هذا الدور ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي.

وتدخل المنتخبات المتحصلة على الترتيب الأول في مجموعاتها، مصر وأنغولا وتونس والجزائر، منافسات الدور الثاني برصيد نقطتين لكل منهم.

منتخب ليبيا لكرة اليد يفقد فرصة التأهل (إنترنت)
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