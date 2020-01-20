فوز آمال السد وخالد بن الوليد وأواسط الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 يناير 2020, 01:58 مساء
جانب من منافسات سابقة في فئة الآمال (أرشيفية : الإنترنت)

 جرت أمس الأحد ثلاث مباريات في مسابقات كرة القدم ببنغازي، حيث أقيمت مباراتان في فئة الآمال انتهيتا بفوز آمال خالد بن الوليد على المروج بهدف دون مقابل، والسد على الطيران بخمسة أهداف لصفر.

وفي فئة الأواسط فاز الأهلي بنغازي على التعاون بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفي نتائج السبت فاز براعم بنغازي الجديدة على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي مسابقة الآمال فاز التحدي على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، والأخضر على الرجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما فاز استارز على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والشمال على قاريونس بثلاثة أهداف مقابل صفر، وفي مسابقة الأواسط فاز الصداقة على التعاون بهدف دون مقابل وأواسط المروج على الطيران بثلاثة أهداف دون رد، والسد على السواعد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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