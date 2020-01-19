منتخب المبارزة يشارك في بطولة البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 يناير 2020, 09:35 مساء
جانب من منافسات سابقة في المبارزة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة، عزالدين القاضي، أن المنتخب الليبي للمبارزة لفئتي تحت 20 سنة و17 سنة، سيشاركون في بطولة البحر الأبيض المتوسط، والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري.

وقال القاضي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الهدف من هذه المشاركة تأتي استعدادًا للبطولة الأفريقية للشباب، التي تستضيفها غانا نهاية شهر فبراير المقبل.

وعن المبارزين الليبيين المشاركين في هذه البطولة في الفئتين، أوضح القاضي، أنه في فئة تحت 20 سنة سيشارك 4 رياضيين وهم عبد السلام أبو جطيله، وأحمد السحيري، ومحمد فيصل، وأنس أبو جطيله.

وأضاف أن المشاركين في فئة تحت 17 سنة، 3 رياضيين وهم محمد الدايخ، ومحمد الأخضر، والياس الفوني، وتحت إشراف المدرب الوطني للمنتخب سراج الدين التاجوري، وسيرافق المنتخب حكم دولي إيهاب أبوشكيوه.

وعن جديد الاتحاد هذا العام، تابع أنه في إطار البرنامج العام للاتحاد العام للمبارزة بتأهيل مدربين محليين يتوجه نهاية الشهر الحالي الأستاذ أيمن حداقه، إلى الجزائر لتلقي دورة مدربين ولمدة سنة بالأكاديمية الأفريقية للمبارزة، وهي إحدى خطوات التعاون مع الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك دورات تدريبية محلية، وكذلك ورش عمل خلال الموسم الرياضي  الحالي 2020.

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