منتخب اليد يخسر أمام نيجيريا ويودع بطولة أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد يخسر أمام نيجيريا في بطولة أمم أفريقيا. (تويتر)

فقد المنتخب الليبي لكرة اليد، مباراته أمام نيجيريا بنتيجة 31 هدفًا مقابل 24، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بقاعة الحمامات، ليودع بذلك بطولة أمم أفريقيا 2020 المقامة حاليًا بتونس، بعد أن احتل المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

وفقد المنتخب الشوط الأول بنتيجة 15 مقابل 11، قبل أن يفقد الشوط الثاني بنتيجة 16-13، لتنتهي المباراة بفوز منتخب نيجيريا بنتيجة (31-24).

المنتخب الليبي غادر البطولة بتعادل واحد فقط أمام الغابون بنتيجة 22 مقابل 22، وخسارته أمام أنغولا بفارق هدف (20 - 19).