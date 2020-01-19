القنطري يعتمد مركز زوارة لتدريب ناشئين كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 يناير 2020, 07:32 مساء
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري. (أرشيفية : إنترنت)

أصدر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، القرار رقم (316) لسنة (2019)، بشأن اعتماد مركز زوارة لتدريب ناشئين كرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه بموجب هذا القرار يكون المركز معتمدًا رسميًا، ويمارس نشطاته وفقاً للظوابط والتشريعات النافذة ويخضع للإشراف العام من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه كلاً فيما يخصه.

يشار إلى أن المركز تأسس منذ 2014، وشارك فيه العديد من البطولات المحلية والدولية، وتحصل على العديد من البطولات والمراكز المتقدمة خلال مشاركاته المتعددة.

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