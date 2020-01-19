بالصور.. الظهرة يتوج ببطولة فروع مصرف الجمهورية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 يناير 2020, 06:18 مساء
الظهرة يتوج ببطولة فروع مصرف الجمهورية بطرابلس. (إنترنت)

توج أمس فريق الظهرة، بكأس بطولة دوري فروع مصرف الجمهورية بطرابلس الكبرى، بعد فوزه أمس على فريق إدارة فروع مصرف الجمهورية بهدف دون مقابل، والتي أُقيمت على ملعب نادي المدينة.

فريق فرع الظهرة بقيادة المدرب الوطني عادل البيباص، ومساعده عبد الباسط الرياني، وصل إلى المباراة النهائية من بين 24 فريقًا شاركوا في هذه الدوري التنشطي، حيث فاز في مجموعته على فريق قرجي بنتيجة عشرة أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز على مصرف الفلاح، وفاز على مصرف المقريف بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتأهل الفريق إلى الدور الرباعي كأول المجموعة، وفي هذا الدور تعادل فرع الظهرة إيجابيا مع فريق المحاسبة بنتيجة هدف مقابل هدف، وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء وحسمت لصالح فرع الظهرة.

كما فاز في الدور النصف نهائي المسابقة على فريق فرع باب الجديد بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، والتقى في المباراة النهائية مع فريق إدارة الفروع، والتي فاز عليه بهدف دون مقابل وتوج بهذه البطولة.

وقد تم تتويج الفريق بكأس البطولة بحضور العديد من الشخصيات من بينها نائب المدير العام لمصرف الجمهوري نوري أبوفليجة، وكمال المزوغي مدير إدارة فروع طرابلس، ورئيس فرع  الظهر عادل البيباص، والعديد من موظفي مصرف الجمهوري وبعض الشخصيات الرياضية.

ووجه عادل البيباص، رئيس مصرف الجمهورية فرع الظهرة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح هذا الدوري، وهنأ فريق مصرف الظهرة على تتويجه  بهذه البطولة.

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