إيقاف مدرب منتخب ليبيا بقرار من الشلماني

المدرب أكرم الهمالي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، أكرم الهمالي، أنه تم إبلاغه من قبل مدير المنتخب كمال الترهوني بإيقافه عن العمل بناءً على قرار من رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني.

وأضاف الهمالي، في تصريح له عبر قناة «سلام» أمس السبت، أن قرار الإيقاف جاء نتيجة لتصريحات سابقة لقناة «الوسط» وهو ما يعد مخالفة للوائح حسب وجهة نظر رئيس الاتحاد، الذي يمنع الإدلاء بأية تصريحات إلا بعد موافقة الاتحاد.

وأكد الهمالي أيضًا أنه تم إيقاف تدريبات عناصر المنتخب في المنطقة الغربية بعد ثلاثة أسابيع من التدريبات الشاقة الصباحية والمسائية.