أربع مباريات في آمال كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 19 يناير 2020, 04:20 مساء
مباريات جديدة تقام في مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع أربع مباريات من مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي، حيث يلتقي خالد بن الوليد مع المروج والطيران يتبارى مع السد والأهلي بنغازي يلتقي التعاون والسواعد يقابل الوحدة.

وفي النتائج التي سجلت أمس السبت، فاز براعم بنغازي الجديدة على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي مسابقة الآمال فاز التحدي على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، والأخضر على الرجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما فاز استارز على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والشمال على قاريونس بثلاثة أهداف مقابل صفر وفي مسابقة الأواسط فاز الصداقة على التعاون بهدف دون مقابل وأواسط المروج على الطيران بثلاثة أهداف دون رد والسد على السواعد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
تراجع العملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية
ليبيا
حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
مؤتمر برلين غدا ... فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟
ليبيا
مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
تحسن مؤشرات الاقتصاد الليبي: نمو الناتج المحلي وتراجع التضخم وارتفاع الإيرادات ...
ليبيا
ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة