أربع مباريات في آمال كرة القدم ببنغازي

مباريات جديدة تقام في مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع أربع مباريات من مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي، حيث يلتقي خالد بن الوليد مع المروج والطيران يتبارى مع السد والأهلي بنغازي يلتقي التعاون والسواعد يقابل الوحدة.

وفي النتائج التي سجلت أمس السبت، فاز براعم بنغازي الجديدة على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي مسابقة الآمال فاز التحدي على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، والأخضر على الرجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما فاز استارز على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والشمال على قاريونس بثلاثة أهداف مقابل صفر وفي مسابقة الأواسط فاز الصداقة على التعاون بهدف دون مقابل وأواسط المروج على الطيران بثلاثة أهداف دون رد والسد على السواعد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.