تعرف على قرعة بطولة أندية العرب للكرة الطائرة

قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة (إنترنت)

جرت أمس السبت قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الـ 38، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 إلى 28 فبراير المقبل ووزعت الفرق الـ20 المشاركة على أربع مجموعات.

تضم المجموعة الأولى: أساريا الليبي والسيب العماني وخبيل اليمني والهلال السعودي والأهلي المصري.

المجموعة الثانية: الهلال الليبي وجباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري والأهلي الإماراتي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري وغاز الجنوب العراقي وبني ياس الإماراتي ووادي موسى الأردني والسلام العماني.

المجموعة الرابعة: الشعلة اليمني والبيشمركة العراقي وكاظمة الكويتي والأهلي السعودي وسنجل الفلسطيني.

وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري بنظام ذهاب فقط، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية ويخوض أصحاب الرتيبين الثالث والرابع مباريات الترتيب من التاسع إلى السادس عشر.

قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة (إنترنت)