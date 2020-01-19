يد ليبيا تواجه نيجيريا وتترقب نتيجة أنغولا والغابون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 19 يناير 2020, 04:12 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد في بطولة أفريقيا (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأحد مع ثماني مباريات في الجولة الثالثة والختامية للمرحلة الأولى لبطولة أفريقيا لكرة اليد بإقامة 8 مباريات، وتلتقي ليبيا مع نيجيريا وأنغولا مع الغابون والكونغو تلتقي زامبيا وغينيا تتبارى مع كينيا والمغرب تواجه الجزائر وساحل العاج مع الرأس الأخضر ومصر تلتقي جمهورية الكونغو وتونس تواجه الكاميرون.

تتصدر مصر والكونغو الديمقراطية المجموعة الأولى بأربع نقاط لكل منهما من فوزين متتاليين وإن كان فارق الأهداف لمصر «+ 42» والكونغو «+ 13» والفائز في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم سيتأهل أول عن المجموعة ويبقى فريقا غينيا وكينيا دون نقاط من مباراتين.

وتتصدر الكونغو المجموعة الثانية بأربع نقاط وضمنت التأهل للدور الثاني وتبقى بطاقة التأهل الثانية محصورة بين الغابون بثلاث نقاط وليبيا بنقطة واحدة ورابع الترتيب نيجيريا دون نقاط، وتأهل ليبيا لدور الثمانية مرهون بفوزها على نيجيريا وخسارة الغابون أمام أنغولا.

ويتصدر مستضيف البطولة تونس المجموعة الثالثة بأربع نقاط، حيث ضمنت تأهلها لدور الثمانية ويبقى التنافس على نيل البطاقة الثانية محصورًا بين منتخبي الكاميرون والرأس الأخضر، فكلاهما بنقطتين في رصيده ورابع الترتيب ساحل العاج دون نقاط.

ضمنت المغرب والجزائر التأهل بصدارتهما المجموعة الرابعة ليتأهلا معًا للدور الثاني وكل منهما حقق الفوز في مباراتيه السابقتين، وبقيت الكونغو وزامبيا دون نقاط من مباراتين.

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