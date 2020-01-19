الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي نجم العصر الذهبي في الهلال

الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت الأسرة الرياضية بمدينة بنغازي، السبت، أحد أبرز وألمع نجوم كرة القدم الليبية خلال مرحلة الخمسينات والستينات اللاعب الدولي الراحل عبد الرحمن أشتيوي الشهير بأرحيمة شتيوي بعد معاناة مع المرض.

الراحل أشتيوي من نجوم فريق الهلال في عصره الذهبي، ضمن جيل محجوب بوكر والدولي علي الشعالية وديمس الكبير وحمد الأشهب وعمران العرفي ومحمد الماقني ومحمود أبوستة وإبراهيم المصري كما ساهم مع فريقه الهلال في إحراز عديد البطولات على مستوى بنغازي وبطولة برقة خلال أواخر الخمسينات وبداية الستينات.

كما تألق وبرز معه في المباريات الدولية التي خاضها الهلال داخل وخارج ليبيا وحقق خلالها نتائج إيجابية وعروضًا قوية مع أشهر الفرق الأجنبية وقتها، وأحرز لفريقه الهلال عديد الأهداف لعل أبرزها هدفه الشهير في شباك فريق فلوريانا المالطي العام 1962 في المباراة التي تفوق فيها فريق الهلال بثلاثة أهداف لهدفين أحرزها كل من محجوب بوكر ومحمد الماقني وأرحيمة اشتيوي.

ومع المنتخب الليبي الأول شارك الراحل اشتيوي في منافسات الدورة العربية في نسختها الثانية التي أُقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت العام 1957 برفقة نجوم تلك المرحلة وهم عبد العال العقيلي حارس المرمى الشهير وبوبكر شميسة وعمران العرفي والشعالية ومفتاح الأصفر ومصطفى المكي والكبتي وبوذينة وأحمد الضراط بيوندو ومحمد أرقيق قيلاردي.

شارك ضمن تشكيلة الفريق في مبارياته الدولية أمام كل من منتخبات تونس والعراق والمغرب، وقال عنه الموثق الإعلامي شكري السنكي في تغريدة تعبر عن الوفاء في أبهى صوره ومعانيه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» متأثرًا برحيله: «ارحيمة اشتيوي علاوة على كونه كان لاعبًا بارزًا وبارعًا من الزمن الجميل، فهو شخصية اجتماعية من طراز رفيع ومن شخصيات بنغازي المعروفة بكرمها وأصالتها وجذورها العائلية الضاربة في أعماق التربة البنغازية ومن أعيان المدينة وأصلائها - رحم الله سي ارحيمة اشتيوي رحمة واسعة وسلامًا وتحية إلى روحه الطاهرة في عليا ملكوتها - ورحم الله أبناء جيله من الرواد في مجالات الرياضة والثقافة والفن وسائر المجالات الأخرى».

الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي (أرشيفية : الإنترنت)

الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي (أرشيفية : الإنترنت)

الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي (أرشيفية : الإنترنت)