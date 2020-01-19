أواسط خليج سرت يهزم النخيل زلة بسداسية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 19 يناير 2020, 02:37 مساء
فريق أواسط خليج سرت (تصوير - الطاهر عمر)

ضمن مباريات دوري الفئات السنية للأواسط أُقيمت أمس السبت بملعب المدينة الرياضية بسرت مباراة جمعت أواسط «خليج سرت» و«النخيل زلة» بالجفرة، وتفوق نادي «الخليج سرت» على نادي «النخيل زلة» بستة أهداف مقابل هدف واحد.

كما انطلقت الجمعة أولى مباريات المرحلة النهائية لمسابقة براعم كرة القدم ببنغازي بأربع مباريات، وشهدت نتائجها فوز براعم «الأهلي بنغازي» على «الهلال» بأربعة أهداف دون مقابل و«التحدي» على «الهدف» بهدفين دون مقابل و«النصر» على «الحرية» بخمسة أهداف مقابل صفر وتعادل «السد» و«النجوم» دون أهداف.

وفي مسابقة الآمال فاز، الجمعة، «استارز» على «النجمة» بثلاثة أهداف مقابل هدفين و«الأنوار» على «الأخضر» بأربعة أهداف مقابل ثلاثة و«الوحدة» على «بنغازي الجديدة» بهدفين مقابل هدف واحد.

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