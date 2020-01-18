5 محترفين ليبيين في الدوري الجزائري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 18 يناير 2020, 07:38 مساء
مؤيد اللافي ومؤيد القريتلي (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد الدوري الجزائري هذا الموسم وخلال «الميركاتو الشتوي» وجود 5 محترفين ليبيين لأول مرة بعد التجربة الناجحة للمحترف الليبي الراحل عمر داود الذي ترك بصمة في الجزائر مع فريق شبيبة القبائل.

شهد الموسم الماضي تعاقد اتحاد العاصمة مع اللاعب مؤيد اللافي الذي لازال يقدم مردودا إيجابيا في الدوري الجزائري وسط إشادة كبيرة بمستواه من قبل جماهير نادي اتحاد العاصمة.

وبعد «ميركاتو الشتاء» يشهد الدوري وجود لاعب فريق الاتحاد والمنتخب الوطني محمد الطبال في شبيبة القبائل واللاعبين زكريا الهريش وعبدالله العرفي في فريق شباب قسطنطينة بجانب اللاعب مؤيد القريتلي قادما من الاتحاد مع فريق حسين داي الجزائري.

زكريا الهريش (أرشيفية : الإنترنت)
محمد الطبال (أرشيفية : الإنترنت)
عبد الله العرفي (أرشيفية : الإنترنت)
اللاعب الراحل عمر داود (أرشيفية : الإنترنت)
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