أكاديمية وسباك برشلونة تكرم الهوني في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 يناير 2020, 05:10 مساء
أكاديمية وسباك برشلونة تكرم الهوني في تونس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد وكيل وسباك برشلونة في شمال أفريقيا محمد احواس في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت أن الأكاديمية ستقيم بعد غدا الإثنين احتفالية بنادي الترجي بتونس تكرم فيها النجم الليبي المتألق حمدو الهوني بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب ليبي للعام 2019 حسب استفتاء للجمهور الليبي عبر الإنترنت شارك فيه أكثر من 25.000 صوت.

وأضاف حواس أن المنافسة في أخر مراحل التصويت انحصرت بين اللاعبين حمدو الهوني وسند الورفلي وأحمد بن علي ومؤيد اللافي.

وأختتم حواس تصريحه بأن الأكاديمية وجهت دعوات حضور الاحتفالية للعديد من الشخصيات الرياضية من بينها رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس الجامعة التونسية ورئيس نادي الترجي ووسائل الإعلام المختلفة.

النجم الليبي حمدو الهوني تألق كثيرا مع ناديه الترجي في الدوري التونسي وفي بطولات أفريقيا وأخيرا تتويجه بلقب هداف مونديال أندية العالم بقطر.

أكاديمية وسباك برشلونة تكرم الهوني في تونس (أرشيفية : الإنترنت)
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