تعادل وخسارة لليبيا في أفريقية اليد بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 يناير 2020, 05:06 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد يخوض مباراتين في بطولة أفريقيا (إنترنت)

خاض منتخب ليبيا لكرة اليد مباراتين في بطولة أفريقيا لكرة اليد بتونس وجاءت المباراة الأولى لتشهد تفريطا في فوز سهل على الغابون فبعد أن تقدمت ليبيا قبل نهاية المباراة بسبع دقائق (22/16) تمكن الغابون من التعديل لتنتهي المباراة بتعادلهما (22/22) وفقدت ليبيا أمس الجمعة مباراتها الثانية أمام أنغولا بفارق هدف (19/20).

تعادل ليبيا والغابون (22/22) بينما فازت تونس على الرأس الأخضر (30/19) وأنغولا على نيجيريا (30/24) والكاميرون على ساحل العاج (28/19) والمغرب على الكونغو (34/25) والجزائر على زامبيا (34/9) ومصر على غينيا (39/22)، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للبطولة.

وفي اليوم التالي فازت أنغولا على ليبيا (20/19) وجمهورية الكونغو على غينيا (27/24) والجزائر على الكونغو (31/25) ومصر على كينيا (44/19) والمغرب على زامبيا (39/12) والرأس الأخضر على الكاميرون (22/19) والغابون على نيجيريا (26/24) وتونس على ساحل العاج (48/24).

حظوظ ليبيا في التأهل للدور الثاني مرهونة بفوز ليبيا غدا الأحد على نيجيريا بفارق لا يقل عن 3 أهداف وخسارة الغابون أمام أنغولا.

وتقام غدا الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة اليد الأفريقية بإقامة 8 مباريات ليبيا تلتقى نيجيريا وأنغولا مع الغابون والكونغو تلتقى زامبيا وغينيا تتبارى مع كينيا والمغرب تواجه الجزائر وساحل العاج مع الرأس الأخضر ومصر تلتقي جمهورية الكونغو وتونس تواجه الكاميرون.

يذكر أن صاحبي الترتيب الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان لدور الثمانية وأصحاب الترتيب الثالث والرابع يتنافسون على الترتيب من 9 إلى 16.

منتخب ليبيا لكرة اليد يخوض مباراتين في بطولة أفريقيا (إنترنت)
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