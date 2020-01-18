3 انتصارات وتعادل في براعم كرة القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت أمس الجمعة أولى مباريات المرحلة النهائية لمسابقة براعم كرة القدم ببنغازي بأربع مباريات جاءت نتائجها لتشهد فوز براعم الأهلي بنغازي على الهلال بأربعة أهداف دون مقابل والتحدي على الهدف بهدفين دون مقابل والنصر على الحرية بخمسة أهداف مقابل صفر وتعادل السد والنجوم دون أهداف بينما يلتقى اليوم السبت براعم بنغازي الجديدة مع النجمة.

وفي مسابقة الآمال فاز أمس الجمعة استارز على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والأنوار على الأخضر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والوحدة على بنغازي الجديدة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتجدد الموعد اليوم السبت مع سبع مباريات في مسابقة الآمال حيث يلتقي الوحدة مع السواعد بإدارة الحكم بشير السوسي والمساعدين هشام اشتيوي وربيع الشوشان والشمال يتبارى مع قار يونس بإدارة الحكم مصطفي الدرسي والمساعدين منير الزلاوي وباسم البرعصي والتحدي يستضيف النصر بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين عصام الترهوني وسفيان علي والأخضر يتبارى مع الرجمة بإدارة الحكم محمد العفاس وبمساعدة محسن القديري والعربي مفتاح.

وفى مسابقة الأواسط تقام ثلاث مباريات الصداقة يلتقي التعاون بإدارة الحكم عماد اخريش والمساعدين عبدالعاطي العبد ومنير بلعم والحكم الرابع عزالدين الطيب والسد يتبارى مع السواعد بإدارة الحكم عبدالله مازق والمساعدين سالم المراكبي وربيع محمد والحكم الرابع منذر العبدلي والمروج يواجه الطيران بإدارة الحكم محمد الجلالي والمساعدين مروان فرج ومعاذ البرغثي والحكم الرابع احمد البوعيشي.