نجوم ليبيا يغيرون جلدهم الاحترافي في «الميركاتو الشتوي»

قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية، تبدأ جميع الأندية في تحديد احتياجاتها من اللاعبين، من أجل التعاقد معها، وذلك لتدعيم مواطن النقص داخل صفوفها، حتى تواصل المنافسة على البطولات خلال موسمها الكروي، وانتعش سوق الانتقالات فيما يخص المحترفين الليبيين مع بداية فتح باب الانتقالات الشتوية الحالي، بعدما أبدت عدد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع نجوم الكرة الليبية، بعد تألقهم اللافت في مختلف ملاعب العالم، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز انتقالات المحترفيين الليبيين خلال فترة «الميركاتو» الجاري.

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أنيس سلتو

أعلن نادي الاتحاد السكندري المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، تعاقده مع المهاجم الليبي الدولي أنيس سلتو، لمدة موسم ونصف الموسم، قادما من نادي النجم الساحلي التونسي. وجاء التعاقد بناء على توصية من مدرب الأهلي طرابلس السابق والمدير الفني الحالي للنادي السكندري طلعت يوسف، الذي أشاد بإمكانات اللاعب الفنية، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل فى أهلي طرابلس الليبي، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويعد المهاجم الليبي السلتو صاحب الـ(27 عامًا) من ركائز المنتخب الوطني، وصاحب هدف الفوز على منتخب تنزانيا في آخر مباراة رسمية للمنتخب، كما قدم مع فريقه السابق الأهلي طرابلس، نتائج جيدة لكنه لم ينجح مع فريق النجم الساحلي بسبب عدم منحه الفرصة الكاملة وبقائه في أغلب الأحيان على دكة البدلاء والدخول في مناكفات مع مدرب الفريق.

المعتصم صبو:

أعلن المعتصم صبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، انتقاله إلى نادي السلط الناشط بالدوري الأردني الممتاز، بشكل رسمي، وكتب المحترف الليبي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تجربة احترافية جديدة إن شاء الله مع نادي السلط الأردني، والفضل يعود إلى ربي ثم نادي الاتحاد الذي جعل مني لاعبا محترفا». وتابع: «نتقدم بالشكر إلى نادينا الاتحاد الغالي، وإلى جمهوره الكبير وإن شاء الله نرفع راية بلادي ونادي الاتحاد».

صالح الطاهر:

أعلن نادي الرفاع البحريني، عن التعاقد بشكل رسمي مع المحترف الليبي صالح الطاهر، قادما من نادي اتحاد طنجة المغربي، ليكون اللاعب أول صفقات الفريق البحريني في فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري. وبانتقال صالح الطاهر أصبح ثاني لاعب ليبي في الفريق البحريني بعد محمد صولة، الذي ينشط في الدوري البحريني منذ أكثر من موسمين.

هيثم ضانة:

وقع المدافع الليبي هيثم ضانة عقدًا جديدًا مع فريق «شبيبة القيروان» التونسي لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من «هلال الشابة» التونسي أيضًا، الذي أنهى التعاقد معه بالتراضي. وكان ضانة من العناصر الأساسية في خط دفاع نادي «السويحلي» وخاض تجربة احترافية مع «الأهلي طرابلس»، ثم عاد إلى نادي «السويحلي» في الموسم الذي لم ينتهِ، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لنادي «شبيبة القيروان» عبر «فيسبوك».

وليد حسن:

أعلن نادي المريخ السوداني، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب وليد حسن، الظهير الأيمن لنادي الاتحاد المصراتي، ليكون ضمن استحقاقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السوداني لمدة موسم ونصف بداية من شهر يناير الجاري.

صلاح جلود:

أعلن نادي الأفريقي التونسي، التعاقد مع اللاعب الليبي صلاح جلود، بشكل رسمي، بعقد طويل الأمد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأمضى اللاعب الليبي على عقد طويل المدى، مع النادي الأفريقي التونسي، قادمًا من فريق الاتحاد، حيث كان اللاعب ينشط ضمن فئة أواسط العميد.

جبريل مرسال:

انضم جبريل مرسال مهاجم الأهلي بنغازي الليبي، إلى فريق الحالة البحريني، على سبيل الإعارة. وقال وكيل اللاعب عبد الحفيظ العقوري في تصريحات صحفية، إن فترة التعاقد 6 أشهر. ويعد مرسال صاحب الـ(27 عاما) من المهاجمين المميزين في الدوري الليبي، وسبق أن لعب لعدة أندية محلية، أبرزها النصر وشباب الجبل والنجمة، كما انضم لقائمة المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية.

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